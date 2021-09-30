كارتيرون يرفض ضم أحمد مجدي لجهازه المعاون

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة انضمام أحمد مجدي لاعب الفريق السابق بالجهاز المعاون له في الفترة الحالية.



واقترح أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أسم أحمد مجدي على الفرنسي باتريس كارتيرون لضمه للجهاز المعاون له في الفترة الحالية بعد رحيل أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود.



ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.



ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة ابتداء من غدا الأول من أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.