عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يرفض ضم أحمد مجدي لجهازه المعاون

كارتيرون
كارتيرون

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة انضمام أحمد مجدي لاعب الفريق السابق بالجهاز المعاون له في الفترة الحالية.


واقترح أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أسم أحمد مجدي على الفرنسي باتريس كارتيرون لضمه للجهاز المعاون له في الفترة الحالية بعد رحيل أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود.


ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.


ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة ابتداء من غدا الأول من أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.

الفرنسي باتريس كارتيرون نادي الزمالك أحمد مجدى اسامه نبيه أحمد عبد المقصود

ترشيحاتنا

محمد شريف يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى ليبيريا

كيف أستأجر شقة بخمسة جنيهات؟ .. عالم أزهري ينصف أصحاب العقارات القديمة

دار الإفتاء توجه رسالة للشباب بشأن التحرش الجنسي

تغنى لأم كلثوم وتشعر بالذنب تجاهه.. صابر الرباعي يتحدث عن والدته

منتخب مصر يسجل الهدف الأول في مرمى ليبيريا

إكسبو 2020 دبي |ماذا تحتاج مصر لتنظيم معرض مشابه؟|مسؤول يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الأرصاد تكشف طقس الفترة المقبلة.. وتحذر من هذا الأمر

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

أستاذ أمراض صدرية يحذر من عبوات مغشوشة لحقن «أكتيمرا» لعلاج كورونا

حسين ياسر المحمدي يعلن عبر صدى البلد موقفه من خوض انتخابات الزمالك|صور

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

فيديو

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ