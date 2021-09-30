كيف تكتشف اختراق موبايلك؟.. خبير أمن معلومات يوضح

قال أشرف صلاح الدين، خبير أمن المعلومات، إنه هناك برامج يتم استخدامها للمراقبة الإلكترونية والتجسس على الهواتف المحمولة للآخرين ونقل كل ما يحدث على الهاتف من محادثات لصالح الهاكر .

وأضاف أشرف صلاح الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" من الممكن ان يتم التجسس على الهواتف المحمولة عبر تطبيقات إلكترونية عن بعد ".

وتابع اشرف صلاح الدين :" طرق التجسس واختراق الهواتف المحمولة أصبح أكثر سهولة عما كان سابقا ".

واكمل اشرف صلاح الدين :" لو لقيت إن الموبايل بطيء أو يتم فتح الكاميرا من تلقاء نفسها أو وجود مشاكل في الصوت أثناء التحدث في مكالمة هاتفية ، فمن الضروري أن يتم إجراء فحص كامل للموبايل لانه قد يكون عرضة للاختراق من احد الهاكرز".