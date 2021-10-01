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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتح مقرات الوفد في جميع المحافظات لاستقبال المتبرعين ببلازما الدم.. وأبو شقة يطالب الإعلام بخطة لدعم المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة

حزب الوفد
حزب الوفد

الوفد يلتقي ممثلي وزارة الصحة لبحث دعم مبادرة "التبرع بالبلازما"
رئيس الوفد يدعو لفتح حساب بنكي للتبرع المالي لغير القادرين على التبرع بالدم والبلازما
رئيس الوفد: مصر تسير بخطي ثابتة نحو بناء دولة عصرية حديثة تحت قيادة الرئيس السيسي
أبو شقة ينوه بضرورة خضوع عملية التبرع بالبلازما لمعايير عالمية تراعي بما فيها المتبرع نفسه
أبو شقة:مدينة الدواء بالخانكة مشروع قومي علاق يؤكد اهتمام الرئيس بصحة الإنسان المصري

 

التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، وفد وزارة الصحة من بنك الدم والمعنى بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك بحضور ممثلي الوزارة الدكتورة أمنية محمد نائب رئيس مركز الدم، والدكتور أحمد ريحاني والدكتور محمود حنفي والدكتور طارق سعيد والدكتورة ياسمين الشريف.

حضر الاجتماع أيضا النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد والدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، وأنور بهادر المهندس محمد فؤاد سكرتيرا مساعد الحزب والدكتور عبد السند يمامة واللواء سفير نور والدكتور وجدي زين الدين وإبراهيم الشريف ومحمود سيف النصر أعضاء الهيئة العليا والقيادية الوفدية فاتن رضوان.

ووجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ الشكر لوزارة الصحة والدكتورة هالة زايد على استجابتها السريعة لمبادرات الوفد التي تأتي انطلاقا من مسئولية الحزب تجاه دعم ومساندة الدولة المصرية في مشروعاتها القومية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية حديثة وجمهورية جديدة وأيضا مشروع بناء الإنسان المصري.

وأكد أبو شقة أن الهدف من اللقاء هو تفعيل مشروع من المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس السيسي يوميا من أجل هدف وطني صادق لزعيم وطني محب لوطنه وشعبه بإخلاص، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسير جنبا إلى جنب مع المشروعات العملاقة التي نشهدها يوميا على أرض الواقع لبناء الإنسان المصري، إذ يعتب ذلك هو المشروع الأهم للقيادة السياسية التي يهتم بها منذ ولايته وأولى خطواته وهو ما يؤكد أنه زعيم إنسان يهتم في المقام الأول بصحة الإنسان.

ووجه رئيس الوفد بضرورة أن يتبنى الإعلام خطة ممنهجة لدعم هذه المشروعات الضخمة والعملاقة، حيث تخصص هذه القنوات مساحة يومية لتصدير المشروع القومي للمواطنين وأهمية، لافتا إلى أن هذا الاهتمام من القيادة السياسية يرجع إلى صدور قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١، الذي سيكون له مردود وصدي في الخارج، ووقع عليه الرئيس في 15 أبريل 2021، كان بناءً على تبني الرئيس لهذا المشروع القومي.

وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، كما يحظر القيام بعمليات الدم بدون ترخيص، ووضع غرامات مالية لمن يدير مركزا لتجميع البلازما دون ترخيص، ويحظر الإفراج الصحي عن وحدات الدم أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض والفيروسات المعدية، وإنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم.

أشار إلى أن هذا القانون يوفر العملة الصعبة لاستيراد البلازما، لنتحول إلى مصدرين للفائض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق عائدًا بالعملة الصعبة، موضحًا أن تصنيع البلازما ودخولها في الأدوية يسهم في علاج أمراضًا مستعصية.

وأكد رئيس الوفد أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو أن نكون أمام جمهورية ودولة عصرية حديثة تعوض ما فات، فمجلس النواب والسلطة التشريعية تواكب وتساير أن نكون أمام قوانين تناسب الجمهورية الجديدة وهو ما حرصنا عليه خلال رئاسة الوفد متمثلة في رئيس الوفد للجنة التشريعية في مجلس النواب لمدة ٥ أعوام متتالية.

وأضاف أن الوفد يعمل انطلاقا من كونه جزءا من النظام السياسي المصري يساهم ويدعم المشروعات الوطنية بكل قوة ماديا ومعنويا، لذلك كان مبادرة من الوفد فتح جميع مقرات بيت الأمة في كافة المحافظات لصالح هذا المشروع القومي مساهمة من الحزب في دعم المشروعات التي يتبناها الرئيس.

وشدد أبو شقة على أهمية دور الإعلام في المقام الأول سواء كان مسموعا أو مرئيا أو مقروءا بوضع خطة إعلامية ممنهجة تسلط الضوء على هذا المشروع وتوعي المواطنين بأهميته، خاصة وأن هناك ٤ دول تقوم بهذا الأمر، مؤكدًا أن المشروع يضع مصر في مصاف الدول الكبرى، حيث أن هذا المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي لبناء جمهورية جديدة حقيقة راسخة، حيث تذهب مصر إلى المركز الخامس عالميًا، ويمثل ذلك للعالم أن مصر تؤسس لدولة كبرى.

ونوه رئيس الوفد بأن عملية التبرع بالبلازما يخضع لمعايير عالمية سوف تراعي بما فيها المتبرع نفسه بتضمن سلامة الجميع، حيث يراعي السن وأن يكون لائقا ولا تتم إلا بعد إجراء اختبارات صحية، فضلا عن فتح حساب خاص لجمع التبرعات لمن لا يستطيع التبرع بالدم أو البلازما ليتبرع بماله في هذا المشروع الوطني.

كما وجه الشكر إلى الرئيس السيسي على فتح مجمع مصانع الدواء بمنطقة الخانكة في القليوبية، المشروع الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على صحة المواطن وبناء الإنسان.

ودعا رئيس الوفد لعقد اجتماع آخر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمختصين لمناقشة كيفية دعم هذا المشروع الوطني العملاق، موجها الشكر لكل القائمين عليه بما يخدم الوطن والمواطن على قلب رجل واحد، كما كلف السكرتير العام فؤاد بدراوي بمخاطبة اللجان العامة للحزب بالمحافظات لإعداد كشف بأسماء المتبرعين بالدم سواء من الوفد أو من خارجه.

واستمع الحضور لخطة الوزارة لتفعيل المشروع من خلال التعاون والتنسيق مع حزب الوفد، من المتخصصين ووفد الوزارة الذي وجه الشكر لحزب الوفد على دعوته الكريمة وفتحه باب التعاون لتفعيل المبادرة بالتنسيق في جميع المحافظات.

المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد المشروع القومي للتبرع بالبلازما مجلس النواب العملة الصعبة

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