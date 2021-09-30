تحركات على حدود تركيا وأذربيجان.. بيان عاجل من مسئول عسكري إيراني

أكد مهدي رباني، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن إيران تعارض أي تغييرات في حدود دول المنطقة.

ووفقا لوكالة ارنا، قال رباني، خلال اجتماع مع اللواء الـ25 من قوات حرس حدود، شمال غرب إيران: "نعارض أي تغيير في حدود دول الجوار ومناوراتنا العسكرية تأتي لعرض قوة الشعب الإيراني".

وتابع: "لا نسعى لإحداث أي تغيير جيوسياسي في المنطقة لكننا لا نسمح باستغلال أجواء الصداقة في المنطقة لتتحول إلى مقر للكيان الصهيوني".

وشدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على أن التعامل مع دول المنطقة وعلاقات حسن الجوار تشكل أولوية للحكومة الإيرانية.

وجاء ذلك علي خلفية نشر وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر توجه آليات عسكرية تابعة للجيش الإيراني، إلي الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وتركيا.

ووفقا لوكالة فارس، تم نشر قوات من وحدات الآليات والمدفعية والمسيرات بدعم من الوحدات الجوية والمروحيات، ومن المنتظر أن تبدأ مناورات وتدريبات عسكرية إيرانية في المنطقة الشمالية الغربية بهدف رفع جهوزيتها القتالية.

وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن مناورات "فاتحو خيبر" سوف تبدأ غدا الجمعة بمشاركة قطاعات عسكرية من القوات البرية للجيش.

وتأتي هذه المناورات بناء على جدول زمني دقيق تم تحديده مسبقا في الأجندة والفعاليات السنوية للقوات المسلحة الإيرانية، وهو جزء من التدريبات العسكرية التي تجريها إيران في مختلف مناطق البلاد لاختبار الأجهزة والأسلحة التي تمتلكها البلاد، وتقييم مدى جهوزية قواتها المسلحة.