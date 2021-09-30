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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد..إيران تكشف عن مدن صاروخية تحت الأرض تمتد على سواحل الخليج

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

كشف قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الادميرال علي رضا تنكسیري، عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجاوز 70 كيلومترا تحت الأرض.

 

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، قال الادميرال علي رضا تنكسیري، إن "المدن الصاروخية الواقعة تحت الأرض موجودة على طول سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة أكثر من 70 كم من الساحل نحو الداخل وهي مسلحة بالكامل".

 

 

وتابع: "ما عرضناه لم يكن إلا جزءا يسيرا من هذه المدن الواقعة تحت الأرض كي يراها الأعداء. لدي سؤال هنا، هل العقل السليم لشعب ذكي كالشعب الإيراني الذي أنتج لقاحات ضد فيروس کورونا وصنع الأسلحة والصواريخ وكل ما تفكر فيه، هل يعقل أن يقوم بعرض جميع إمكانياته وقدراته؟".

 

 

وأوضح تنكسيري: “في حقيقة الأمر قمنا بعرض جزء من هذه الإمكانيات أمام أنظار الأعداء، والهدف هو أن يشاهدوا قدراتنا العسكرية”.

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