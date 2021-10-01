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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البسوا خريفي واحذروا من البرودة .. متنبئ بالأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم |فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت منار غانم ، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم يشهد حالة من الاستقرار ، واستمرار الأجواء الخريفية  ، متابعة : " طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية للبلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد " .

وأوضحت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن ساعات الليل ستشهد طقس لطيف على أغلب أنحاء الجمهورية ، ناصحة بأهمية ارتداء الملابس الخريفية في تلك الساعات ، خاصة في الأماكن المكشوفة .

وتابعت : أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، 31 درجة مئوية ، و 27 درجة مئوية غربي البلاد ، و 36 درجة مئوية جنوبي البلاد .

ونوهت بأهمية ارتداء ملابس خريفية خاصة مع ساعات النهار المبكرة ، ناصحة بأهمية القيادة بشكل هاديء على الطرق المكشوفة مع وجود الشبورة المائية ، في هذا الموسم من السنة . 

طقس الجمعة يسجل ارتفاعا في درجات الحرارة.. تفاصيل

و استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الجمعة 1-10-2021 فى مصر.

درجات الحرارة العظمى الصغرى:

القاهرة 31 22

الإسكندرية 27 23

الإسماعيلية 32 21

الدقهلية 33 25

طقس اليوم منار غانم متنبئ جوي برنامج هذا الصباح لطقس اليوم توك شو

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