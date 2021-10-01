"تموين سوهاج" يُحرر 533 جنحة تموينية متنوعة.. صور

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال المهندس محمد إبراهيم، إنه تم ضبط ٥٣٣ جنحة تموينية متنوعة، على مستوى محافظة سوهاج، خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر في الفترة من ٢٤/٩ إلى ٣٠/٩، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

وتعود أحداث الواقعة عندما كانت حملة مديرية التموين تمر في حملات يومية على الأسواق والمخابز للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، حرصًا على صحة وسلامة ابناء الإقليم، وحُرر ٥٣٣ جنحة تموينية متنوعة، وذلك خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ من شهر سبتمبر الماضي.

واختتم "إبراهيم" تصريحاته ل"صدى البلد" موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، مُشيرًا إلى أنه لا تراجع عن مُحاسبة من يُحاول العبث بحياة المواطن السوهاجي.

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