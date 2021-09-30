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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض "نبض" للفنون التشكيلية ..اللوحات تنبض بالحياة فى صعيد مصر "سوهاج"

صدى البلد

نظم نادى سوهاج الرياضى فى الفترة من السبت ٢٥سبتمبر وحتى يوم الخميس ٣٠سبتمبر معرض جديد من نوعه يجمع بين فنانين هواه ومحترفين تحت إسم "نبض" ولاقى المعرض إقبالاً كبيرا من الحضور طوال فترة إقامته

 

 بخلاف تنظيم الورش الفنية المجانية لتعليم الرسم والتشكيل بالخامات الطبيعية وخلافه من الفنون التشكيلية ليشكل أخيرآ لوحة فنية مكتملة الأركان داخل صعيد مصر للمرة الأولى، المعرض من تنسيق مؤمن أحمد منسق المعرض وتحت رعاية الدكتور محمد حسنى أبو الدهب المنسق العام ورئيس اللجنة الثقافية والدكتور نشآت حسنى أبو الدهب رئيس مجلس الإدارة

ضمَّ المعرض مجموعة كبيرة من اللوحات التي تفنن الأطفال في رسمها, وهو نتاج ورشة الرسم التي أقيمت وقدم العارضين لوحات فنية مختلفة من رسم زيت واكريلك ورصاص وفحم والوان طبيعية وقدم الطفل شريف رافت رشوان لوحات مختلفة استخدم فيها الرصاص والفحم والالوان الطبيعية 


يذكر ان اعمار الرسامين تتراوح من ١٠ سنوات حتى العقد الثانى وان هذه الرسومات تبين أن الاطفال لديهم امكانيات ومقدرة ممتازة على الرسم, ويمكن أن يصبحوا فنانين كبار في المستقبل ولكن يجب أن تلقى هذه الموهبة الرعاية المطلوبة والاهتمام المطلوب وشارك فى المعرض مريم مصطفى و شريف رأفت و مى مصطفى و فاطمة محمد و جنة محمد و منار محمد و أميرة عاصم و أية على ونسق المعرض وورشة العمل إسراء بخيت ونظم المعرض  مى مصطفى  و روضة علاء

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