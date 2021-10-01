عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومية للاستشعار من البعد تفتتح نادي ريادة الأعمال

القومية للاستشعار
القومية للاستشعار من البُعد تفتتح نادي ريادة الأعمال

عرض الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، تقريرا على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميحول افتتاح نادي ريادة الأعمال بالهيئة، بحضور د. إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة، ومستشار الوزير للشئون الإفريقية، ود. وفاء عبدالرشيد المشرف على مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا ونوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومستشار وزير الشباب لريادة الأعمال سابقًا.

بدأت فاعليات الافتتاح بعرض تقديمي يتناول أنشطة الهيئة القومية للاستشعار من البعد، ودورها في دعم الصناعة، وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وكذلك عرض أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة في مختلف المجالات.

من جانبه، وجه رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، التحية لكل المشاركين في نادي ريادة الأعمال ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالهيئة، معربًا عن تمنياته بأن يحقق النادي أهدافه المنشودة، وأن يكون إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف د. زهران أن الهيئة دعمت إمكانياتها بافتتاح عدد من المعامل المتخصصة في مختلف التطبيقات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة لتسويق هذه المعامل؛ بما يخدم أغراض البحث العلمي داخل الهيئة وخارجها.

من جانبها، أكدت د. وفاء عبدالرشيد، أن نادي ريادة الأعمال بالهيئة يكتسب أهميته من المحاور والأنشطة المختلفة للهيئة، والتي تدور حول النهوض بالبحث العلمي، وتحقيق خطة مصر للتنمية المُستدامة 2030، ومواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرة.

وأشادت د. غادة علي بالمستوى العلمي والتقني للهيئة القومية للاستشعار من البُعد، مؤكدة أهمية التعاون بين الهيئة وجميع قطاعات الدولة في كافة المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.

 

القومية للاستشعار من البعد وزير التعليم التعليم البحث العلمي التكنولوجيا

ترشيحاتنا

المجتمعات العمرانية تحصل على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مجال تطوير العمران المستدام

ساعة ذكية تنقذ حياة مصاب في حادث سيارة.. ما القصة؟

ميركل: ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا بعد رحيلي

التفاصيل الكاملة لصفقات قطاع الناشئين بالأهلي

قبل وصولها مصر.. وزير النقل يتفقد مراحل تصنيع قطارات تالجو بمصانع الشركة بإسبانيا.. صور

آليات وضوابط جديدة لـ إعادة هيكلة الشركات بقانون الإفلاس الجديد| تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

تبدأ خلال ساعات .. سحب ترخيص المحلات المخالفة لمواعيد التوقيت الشتوي

هل يوجد خطورة من التطعيم بلقاحات كورونا والإنفلونزا معا؟| دراسة تجيب

رضا عبد العال: 6 لاعبين الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ