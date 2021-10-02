لإنقاذ الزمالك.. حسين ياسر المحمدي يكشف مفاجأة بشأن طرح قميصه في مزاد|فيديو

أكد حسين ياسر المحمدي نجم فريق الزمالك، أنه تلقى عروضا عديدة، خلال الأيام الماضية، لشراء قميصه مع القلعة البيضاء.

كان حسين ياسر المحمدي، أعلن مؤخرا، طرح قميصه مع نادي الزمالك، في مزاد علني، للمساهمة في حل الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي.

وقال حسين ياسر المحمدي في ندوة بموقع صدى البلد:" نادي الزمالك يمر بأزمة مالية في السنوات الأخير، لعبت فترة في النادي وأعرف الظروف التي يمر بها، لكن عقب تتويج الزمالك بالدوري حدثت أزمة مالية أثارت قلق جماهير الزمالك، وبدأ يتردد أنه سيتم سحب لقب الدوري من الفريق عن طريق خصم 6 نقاط منه، بالإضافة إلى رحيل بعض اللاعبين".

تابع:" الزمالك نادي كبير، مش مستني أي حد يتبرع له بشئ، ولكن فكرة طرح قميصي في مزاد لدعم النادي، كان الغرض منها توجيه رسالة بأن لوجو الزمالك يقدر يساعد في حل أزمة النادي، عن طريق الاستفادة منه".

تابع:" مينفعش أطلب من مشجع دخله محدود بأن يتبرع للنادي وللاعبين تحصل على الملايين، هذا ليس منطقي، مطلوب منا كـ رياضيين بأن نساعد الناس، مش نطلب منهم تبرعات".

واضح:" ناس كتير كلمتني لشراء قميص نادي الزمالك، وسأتبرع بنصف القيمة التي سأحصل عليها من بيع القميص لمؤسسة خيرية".

المحمدي يعلن عبر صدى البلد موقفه من خوض انتخابات الزمالك

كشف حسين ياسر المحمدي عن موقفه من انتخابات الزمالك القادمة.

و قال المحمدي لـ “ صدى البلد” لا أفكر في هذا الأمر حاليا ، بل أحرص على الحصول على دورات تدريبية للاتجاه لمجال التدريب في كرة القدم ، ولا أضع الجانب الإداري في حساباتي في هذه الفترة.