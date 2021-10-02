عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لإنقاذ الزمالك.. حسين ياسر المحمدي يكشف مفاجأة بشأن طرح قميصه في مزاد|فيديو

حسين ياسر المحمدي
حسين ياسر المحمدي نجم فريق الزمالك السابق

أكد حسين ياسر المحمدي نجم فريق الزمالك، أنه تلقى عروضا عديدة، خلال الأيام الماضية، لشراء قميصه مع القلعة البيضاء.

كان حسين ياسر المحمدي، أعلن مؤخرا، طرح قميصه مع نادي الزمالك، في مزاد علني، للمساهمة في حل الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي.

وقال حسين ياسر المحمدي  في ندوة بموقع صدى البلد:" نادي الزمالك يمر بأزمة مالية في السنوات الأخير، لعبت فترة في النادي وأعرف الظروف التي يمر بها، لكن عقب تتويج الزمالك بالدوري  حدثت أزمة مالية أثارت قلق جماهير الزمالك، وبدأ يتردد أنه سيتم سحب لقب الدوري من الفريق عن طريق خصم 6 نقاط منه، بالإضافة إلى رحيل بعض اللاعبين".

محمد الأتربي : أحد الجماهير تبرع بـ 10 ملايين جنيه لنادى الزمالك

حسين لبيب عن طلب جماهير الزمالك لصفقات جديدة : " هنجيب فلوس منين "

تابع:" الزمالك نادي كبير، مش مستني أي حد يتبرع له بشئ، ولكن فكرة طرح قميصي في مزاد لدعم النادي، كان الغرض منها توجيه رسالة بأن لوجو الزمالك يقدر  يساعد في حل أزمة النادي، عن طريق الاستفادة منه".

تابع:" مينفعش أطلب من مشجع دخله محدود بأن يتبرع للنادي وللاعبين تحصل على الملايين، هذا ليس منطقي، مطلوب منا كـ رياضيين بأن نساعد الناس، مش نطلب منهم تبرعات".

واضح:" ناس كتير كلمتني لشراء قميص نادي الزمالك، وسأتبرع بنصف القيمة التي سأحصل عليها من بيع القميص لمؤسسة خيرية".

 

 المحمدي يعلن عبر صدى البلد موقفه من خوض انتخابات الزمالك

 كشف حسين ياسر المحمدي عن موقفه من انتخابات الزمالك القادمة.

و قال المحمدي لـ “ صدى البلد” لا أفكر في هذا الأمر حاليا ، بل أحرص على الحصول على دورات تدريبية للاتجاه لمجال التدريب في كرة القدم ، ولا أضع الجانب الإداري في حساباتي في هذه الفترة.

حسين ياسر المحمدي الزمالك نادي الزمالك أزمات الزمالك المحمدي

ترشيحاتنا

محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول.. فيديو

الدوري الانجليزي.. ايفرتون يخطف التعادل من مانشستر يونايتد على أولد ترافورد

عمرو سليمان: قرارات الرئيس السيسي ساهمت في تسريع عملية التقاضي

وزير العدل: السيسي رسم خارطة الطريق لتنمية مصر وكان لوزارة العدل موقع عليها

لإنقاذ الزمالك.. حسين ياسر المحمدي يكشف مفاجأة بشأن طرح قميصه في مزاد|فيديو

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

حالة واحدة تسمح للموظف بالعمل بعد سن التقاعد .. اعرفها

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

القوات المسلحة تنشر عددا من الفيديوهات بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لنصر أكتوبر

فيديو جراف..شوبير: من حقنا نعرف أسباب استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ممكن اتنين ياخدوا الكلى.. إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

إعلامي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

اﻟﻤﺰﻳﺪ