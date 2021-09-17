حسين لبيب عن طلب جماهير الزمالك لصفقات جديدة : " هنجيب فلوس منين "

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بادارة نادى الزمالك أنه لا ينظر الى مصلحته الشخصية فى ادارة نادى الزمالك منذ تولية المهمة وأنه لا ينوى الترشح لانتخابات الزمالك .



وقال حسين لبيب فى حواره مع أحمد حسام ميدو فى برنامج أوضه اللبس أنه يعمل فقط من أجل مصلحة النادى بعيدا تماما عن أى مصلحة شخصية .

وأوضح أن اللجنة الحالية نجحت فى سداد 900 ألف دولار بدلا من 3 ملايين ألف غرامات على نادى الزمالك .

وأشار حسين لبيب الى أن الجماهير تطالبنا دائما بحل القضايا المختلفة المتعلقة بالغرامات على الزمالك والتعاقد مع صفقات جديدة ولكن سؤالى لهم : هنجيب فلوس منين.

ألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.