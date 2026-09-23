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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«متولي وشفيقة» يحصد جائزتين من مهرجان ظفار للمسرح

أبطال العرض المسرحي
أبطال العرض المسرحي
أحمد البهى

شارك العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان سامح بسيوني، ممثلًا لمصر في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وعاد العرض متوَّجًا بجائزتين؛ حيث حصلت الفنانة يسرا المنسي على جائزة أفضل ممثلة، فيما نالت الفنانة دالا حربي جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

رحلة متولي وشفيقة: 

ويأتي هذا التتويج استكمالًا لمسيرة العرض التي بدأت محليًا بحصوله على جائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى جانب جوائز أفضل مخرج مناصفة للمخرج أمير اليماني، وأفضل أداء حركي لـأحمد مانو، وأفضل ديكور لـمحمد سعد.

وبذلك يواصل «متولي وشفيقة» مسيرته الناجحة في المنافسات المسرحية، محليًا ودوليًا، مؤكدًا حضوره ضمن العروض المصرية المتوجة في المحافل المسرحية.

وزير الثقافة أيمن الشيوي قطاع المسرح متولي وشفيقة مسرح الطليعة مهرجان ظفار الدولي للمسرح عُمان

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