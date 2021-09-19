نجم الزمالك السابق يطرح قميصه في مزاد علني لدعم النادي

أعلن حسين ياسر المحمدي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن طرح القميص الخاص به أثناء فترة لعبه بالزمالك، في مزاد علني، يتم توجيهه إلى الحساب البنكي الرسمي لنادي الزمالك.



وقال المحمدي عبر حسابه على مواقع التواصل "فيس بوك": قررت أدعم الزمالك بطرح مزاد علني لقميص النادي، لأقدم شيئًا إلى نادي الزمالك بعد أن تنازلت في وقت سابق عن جزء كبير من مستحقاتي"



وكان حسين لبيب قد طالب الجماهير، في تصريحات تليفزيونية، بالتبرع للنادي قائلًا: لو سمحتم ساعدونا لنجدة النادي هذا الشهر لو مليون شخص دفعوا 100 جنيه سنحل مشاكل النادي للشهور المقبلة".

https://fb.watch/87fCKSR96X/