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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مظاهرة في بغداد إحياءً للذكرى الثانية لاحتجاجات 2019 الشعبية

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أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تنظيم المئات من العراقيين تظاهرات اليوم الجمعة في العاصمة بغداد إحياءً للذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العام 2019.

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وجاء ذلك في تحرك يأتي قبيل انتخابات برلمانية مبكرة لا يتوقع خبراء أن تحدث تغييراً كبيراً.

 

وكان يفترض أن تجري هذه الانتخابات في موعدها الطبيعي في العام 2022، غير أن عقدها مبكراً كان واحداً من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة على وقع مظاهرات خريف العام 2019 حين نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام.

 

ووسط حضور أمني مكثّف، رفع المتظاهرون الذين بدأوا المسير نحو ساحة التحرير، مركز احتجاجات العام 2019، رافعين الرايات العراقية وصور شباب قتلوا خلال القمع الدموي الذي تعرضت له التظاهرات حينها، وراح ضحيته حوالي 600 شخص فيما جرح أكثر من 30 ألفاً.

 

صور ناشطين قتلوا في ما بعد 

وتضمنت اللافتات كذلك صور ناشطين قتلوا في ما بعد على غرار إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، الذي أردي في مايو برصاص مسلّحين أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.

 

المئات من العراقيين التظاهر اليوم الجمعة الاحتجاجات الشعبية انتخابات برلمانية العراقيين

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