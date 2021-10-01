الدوري السعودي.. الشباب يفوز على الفيحاء والفيصلي يتعادل مع الباطن

الدوري السعودي.. فاز فريق الشباب على نظيره الفيحاء بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

افتتح رامون التسجيل للفيحاء في الدقيقة التاسعة بتسديدة رائعة من خارج منطقة جزاء الشباب.

واستطاع كارلوس جونيور معادلة النتيجة للشباب في الدقيقة 23، أعقبه أحمد شراحيلي بالهدف الثاني في الدقيقة 27، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشباب للنقطة التاسعة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 10 نقاط في المركز السادس.

وفي نفس الجولة، نجح فريق الفيصلي في فرض التعادل مع الباطن بهدفين لمثلهما، ليرتفع رصيد الفيصلي للنقطة التاسعة في المركز العاشر، والباطن للنقطة السادسة في المركز الثاني عشر.