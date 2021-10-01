بعد إعلان فيزا خطة دعم مدفوعات العملات المشفرة.. متداولوها يتنفسون الصعداء

سجلت عملة البيتكوين المشفرة أكبر مكاسبها اليومية منذ يوليو، في حين صعدت العملات الرقمية الأخرى في موجة نمو مفاجئة أعقبت أكبر انخفاض شهري منذ مايو.

وكسبت أكبر عملة مشفرة ما يصل إلى 9.9% لتصل إلى 47.742 دولار في وقت مبكر من تداول نيويورك، في حين ارتفعت العملات الأخرى مثل أثيريوم ولايتكوين وأي أو أس. وصعد مؤشر «بلومبيرج» للعملات الرقمية بنسبة 8.3%.

عملة البيتكوين تراجعت 7.6% في سبتمبر، وسط مخاوف من زيادة الضغوط التنظيمية على الأصول المشفرة في الصين، في حين عول المتداولون الأمريكيون على صعود سوق العملات الرقمية مرة أخرى بفضل عدة عوامل، من ضمنها قول جيروم باول، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه لا نية لدى البنك المركزي لحظر العملات المشفرة، مع إصدار الصين مؤخراً قراراً مماثلاً.

وأوضح باول يوم الخميس أن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة، مضيفاً أن العملات المستقرة تشبه صناديق أسواق المال والودائع المصرفية، مشيراً إلى العملات الرقمية خارج النطاق التنظيمي وتحتاج إلى ضبط تعاملاتها.

وتنفس متداولو العملات المشفرة الصعداء يوم ٣٠ سبتمبر بعد أن عكست عناوين وسائل الإعلام أخبارًا إيجابية بشأن التبني والتنظيم المستقبلي في قطاع العملات المشفرة. ففي وقت مبكر من اليوم، أعلنت فيزا (NYSE:V) أنها طورت مركزًا للتشغيل البيني لشبكات بلوكتشين من الطبقة ٢ والذي سيدعم مدفوعات العملات المشفرة، وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الهيئة التنظيمية ليس لديها نية لحظر العملات المشفرة.

تزامن ارتفاع المعنويات مع يوم إيجابي لحركة سعر بيتكوين، والتي ارتفعت بنسبة ٥,٧٤٪ والتداول بالقرب من ٤٤٠٠٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس بروتُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانوا راري غافرنانس توكن (RGT) و بولي ماث (POLY) وتيلوس (TLOS).