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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تطلق قافلة طبية شاملة في حي المطرية.. اليوم

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس، قافلة طبية شاملة بمحافظة القاهرة، داخل “مدرسة محمد متولي الشعراوي الابتدائية- في حي المطرية”، خلال الفترة من 2 - 6 أكتوبر.

 

وتضم القافلة عدداً من التخصصات المختلفة وهي "طب بشری - أسنان - تمريض".

 

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وتقام القافلة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رولا ميلاد لبيب وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية.

جامعة عين شمس قافلة طبية كلية الصيدلة حي المطرية اخبار التعليم

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