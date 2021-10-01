بدء التقديم للدراسات العليا بحقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عيد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه سوف بدء التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢يوم الأحد الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢١ علي أن ينتهي في يوم الخميس الموافق ١٤ أكتوبر.



وأضاف الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه يتم تطعيم كافة طلاب الكلية بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى، عند التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح، والدخول على خانة فئات أخرى، اختر فى خانة الوظيفة "طالب جامعي بالجامعات والمعاهد والأزهر الشريف، وسوف تأتيك رسالة خلال ٧٢ ساعة بتحديد مكان تلقى اللقاح.

كما أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن، القائم بعمل عميد الكلية، بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2021-2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد صافي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن شروط التقديم تشمل ما يلي:



- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.



- حصول الطلاب على (38) درجة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير ( لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.



- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعى 2020-2021 .

الأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإنجليزية بالكلية

1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.

2- صورة استمارة خطاب الترشيح.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- (2) صورة شخصية.

5- صورة الرقم القومي.

6- رسوم فتح ملف (500) جنيه.

7- حافظة اوراق.



مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التقديم من ارتداء الكمامة الصحية، حضور الطالب فقط ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.