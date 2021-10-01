روبيرتو مارتينيز يؤكد: لم يتفاوض معي أحد لتدريب برشلونة

أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أنه لم يحصل أي تفاوض معه لتدريب نادي برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وقال روبيرتو مارتينيز في تصريحات لوسائل الإعلام البلجيكية:" لا يوجد شيء على الإطلاق، لا توجد اتصالات مع برشلونة."

وأضاف:" إذا سألتموني ماذا أريد الآن فسأخبركم بأنني أريد إكمال عقدي مع منتخب بلجيكا، لكن لا يدري أحد ماذا سيحدث في المستقبل."

وأردف:"لم أسأل جوردي كرويف في أي وقت عن وضعي بخصوص برشلونة، كما أنني لا أعتقد أن لديه دوراً في تعيين مدرب جديد محتمل."

يذكر أن نادي برشلونة لا يمر بأفضل أيامه، ويستعد لإقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق.