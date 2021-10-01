عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روبيرتو مارتينيز يؤكد: لم يتفاوض معي أحد لتدريب برشلونة

صدى البلد

أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أنه لم يحصل أي تفاوض معه لتدريب نادي برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وقال روبيرتو مارتينيز في تصريحات لوسائل الإعلام البلجيكية:" لا يوجد شيء على الإطلاق، لا توجد اتصالات مع برشلونة."

وأضاف:" إذا سألتموني ماذا أريد الآن فسأخبركم بأنني أريد إكمال عقدي مع منتخب بلجيكا، لكن لا يدري أحد ماذا سيحدث في المستقبل."

وأردف:"لم أسأل جوردي كرويف في أي وقت عن وضعي بخصوص برشلونة، كما أنني لا أعتقد أن لديه دوراً في تعيين مدرب جديد محتمل."

يذكر أن نادي برشلونة لا يمر بأفضل أيامه، ويستعد لإقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق.

برشلونة كومان نادي برشلونة رونالد كومان مارتينيز

موضوعات متعلقة

أحمد حجازي يقود الاتحاد لحسم ديربي جدة بثنائية في شباك الأهلي

ديربي جدة.. شوط أول سلبي بين الاتحاد والأهلي بمشاركة حجازي

الدوري السعودي.. الشباب يفوز على الفيحاء والفيصلي يتعادل مع الباطن

ديربي جدة.. أحمد حجازي يقود تشكيل الاتحاد أمام الأهلي في الدوري السعودي

في عيد ميلاده السابع والعشرين.. ماذا قدم تريزيجيه مع أستون فيلا؟

أسطورة ليفربول يحذر من رحيل محمد صلاح مجانا عن قلعة الريدز

رافضا فالفيردي وسيتين وكونتي.. النصر السعودي يتعاقد مع بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات الجولة الثانية

ترشيحاتنا

تونس..الغنوشي يتحدى قيس سعيد ويدعو نواب البرلمان لاستئناف عملهم

7 أشياء كان يفعلها رسول الله قبل النوم .. كم تعرف منها؟

كوامي بونسو يشارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا

أحمد مرعي: غير راض عن أداء اللاعبين.. ومواجهة ربع النهائي لن تكون سهلة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: تنمية سيناء تقلل من نسبة رواج المخدرات

هتبرع بأعضائي بدل ما ياكلها الدود.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريح جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

احتفالًا بذكرى ميلاده.. كيف أصبح جورج ويا أكبر لاعب فى مباراة دولية؟

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

فيديو

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ