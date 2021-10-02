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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الجوية الامريكية تعلن تدشين أول سرب لمقاتلات "إف-35" في أوروبا

القوات الجوية الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، تدشين أول سرب من مقاتلات "إف-35 إيه" في أوروبا، على أن تصل أول طائرة من ذلك الطراز إلى قاعدة لاكنهيث التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية في وقت لاحق من العام الجاري.


وقال بيان صادر عن القوات الجوية  الأمريكية ونشرته قاعدة "لاكنهيث" عبر موقعها الإلكتروني: "أعاد الجناح الـ 48 المقاتل (التابع لسلاح الجو الأمريكي) تفعيل أول سرب لإف-35 إيه تابع للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا.. بعد 30 عاما من يوم تفكيكه كسرب مقاتل".


وأضاف البيان: "من المقرر أن تصل أول (طائرة) إف-35 إيه في (قاعدة) لاكنهيث للقوات الجوية الملكية في وقت لاحق من هذا العام"، مشيرا إلى أنه جرى اختيار تلك القاعدة لاستضافة أول أسراب "إف-35 إيه" في أوروبا بناء على الصلات الوثيقة مع القوات الجوية، وتوفر البنية التحتية اللازمة، وفرص التدريب، بالإضافة إلى كون المملكة المتحدة "مكونا مهما" في تدريب القوات الجوية الأمريكية واستعدادها للقتال في أوروبا بسبب مجالها الجوي الممتاز وشراكتها مع الولايات المتحدة في برنامج طائرات "إف-35".


فيما أشار إلى أن السرب الجديد سيتكون من 27 مقاتلة من طراز "إف-35" ونحو 60 عسكريا.

القوات الجوية الأمريكية إف-35 إيه اوروبا قاعدة لاكنهيث القوات الأمريكية

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