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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

اجازات أكتوبر2021
اجازات أكتوبر2021

يشهد شهر أكتوبر الحالي 12 يوم إجازة للموظفين في الحكومة و القطاع الخاص وذلك ما بين إجازات أسبوعية أو مناسبات رسمية.

وزير التعليم: بدء الدراسة 9 أكتوبر والحضور إجباري

ذكرى المولد النبوي.. 11 موطنا للصلاة على النبي محمد لا تغفلها

وتأتي أيام الاجازات الرسمية في شهر أكتوبر، يوم الأربعاء الموافق  6 أكتوبر وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة، والاثنين 18 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

فوائد الصلاة على النبي

واعتادت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في الفترة الأخيرة على ترحيل الإجازات التي تصادف منتصف الأسبوع أو بدايته حتى نهاية الأسبوع، ووفقا لهذا النهج من المقرر أن يتم ترحيل إجازتي انتصارات أكتوبر والمولد النبوي حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع بالنسبة لكل منهما.

 

ويتضمن شهر أكتوبر الحالي 10 أيام إجازة أسبوعية، حيث بدأ الشهر أمس الجمعة وينتهي يوم الأحد الموافق 31/10/2021 بواقع 5 أسابيع خلال شهر أكتوبر.​

 

وكان قد كشف الدكتور أسامة الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وذلك من خلال رسائل المركز عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمناسبة استقبال ذكرى المولد النبوي لعام 2021 م- 1443 هـ.

 

وقال الحديدي من خلال الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لـ مركز الأزهر للفتوى، إن حقوق النبي على أمته كثيرة، والصلاة عليه من أعظمها واكرمها وأسماها، فقد صلى عليه الله في عليائه وأمر أهل السماء بالصلاة عليه، وأهل الأرض بالصلاة والسلام عليه، فيقول تعالى:" إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".

 

ولفت الحديدي إلى أن الصلاة على النبي فرض على الجملة غير محددة بوقت، وما سلم عليه احد إلا رد الله عليه روحه ليرد السلام، مشيراً إلى أن مواطن الصلاة والسلام على سيدنا محمد أهمها: في تشهد الصلاة، وبعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، وبعد إجابة المؤذن، وعند الدعاء، وعند الهم والشدائد، وعند طلب المغفرة، وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند أذكار الصباح والمساء، وعند زيارة قبر النبي محمد، وعند ذكره".

 

وشدد المشرف على مركز الأزهر للفتوى على أن البخيل إذا ذكر النبي فلم يصل عليه، موضحاً أن بالصلاة عليه تقضى الحوائج، وترفع الدرجات، وتكفر السيئات، وتنال الرغائب، وتطيب المجالس، وتنال الشفاعة، ويكفى المرء همه وغمه. 

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