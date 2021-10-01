ذكرى المولد النبوي.. 11 موطنا للصلاة على النبي محمد لا تغفلها

ذكرى المولد النبوي.. أيام قليلة ويحتفي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بـ ذكرى المولد النبوي، والتي تتزامن مع يوم 18 أكتوبر الجاري، و12 ربيع الأول لعام 1443هـ، وتعد تلك الذكرى واحدة من المناسبات الدينية التي ينظر إليها المسلمون باعتبارها أهم المناسبات على الإطلاق والتي تأتي احتفاءً واقتداءً بخير الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.

ذكرى المولد النبوي.. ومع مغرب يوم الإثنين 18 من أكتوبر المقبل تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي، وحتى مغرب يوم الثلاثاء 19 أكتوبر، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ، ورغم أن تلك الذكرى تأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي من انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، إلا أن للاحتفالات ما يجعلها تستمر بين المسلمين.

ذكرى المولد النبوي

كشف الدكتور أسامة الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وذلك من خلال رسائل المركز عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمناسبة استقبال شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ، وذكرى المولد النبوي لعام 2021 م.

وقال الحديدي من خلال الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لـ مركز الأزهر للفتوى، إن حقوق النبي على أمته كثيرة، والصلاة عليه من أعظمها واكرمها وأسماها، فقد صلى عليه الله في عليائه وامر أهل السماء بالصلاة عليه، وأهل الأرض بالصلاة والسلام عليه، فيقول تعالى:" إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".

ولفت الحديدي إلى أن الصلاة على النبي فرض على الجملة غير محددة بوقت، وما سلم عليه احد إلا رد الله عليه روحه ليرد السلام، مشيراً إلى أن مواطن الصلاة والسلام على سيدنا محمد أهمها في تشهد الصلاة، وبعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، وبعد إجابة المؤذن، وعند الدعاء، وعند الهم والشدائد، وعند طلب المغفرة، وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند أذكار الصباح والمساء، وعند زيارة قبر النبي محمد، وعند ذكره".

وشدد المشرف على مركز الأزهر للفتوى على أن البخيل إذا ذكر النبي فلم يصل عليه، موضحاً أن بالصلاة عليه تقضى الحوائج، وترفع الدرجات، وتكفر السيئات، وتنال الرغائب، وتطيب المجالس، وتنال الشفاعة، ويكفى المرء همه وغمه.

ذكرى المولد النبوي .. أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه النعمة. وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه.

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟»، المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي: أن يقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا.

واستدلت دار الإفتاء بما روي عن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه الترمذي، موضحة: فإذا جاز ضرب الدُّفِّ فرحًا بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالِمًا، فجواز الاحتفال بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا أولى.

ذكرى المولد النبوي .. قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز صيام يوم المولد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من ذلك شرعًا.

وأضاف «الطويل» خلال البث المباشر لموقع «صدى البلد» للرد على أسئلة القراء، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يحتفل بيوم مولده بصيام كل يوم اثنين، وكذلك احتفل بصيام عاشوراء احتفالًا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون.

واستشهد بما روي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: «سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؟ قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رواه مسلم (1162).

نسب الرسول عليه الصلاة والسلام

يأتي نسب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كالتالي: هُوَ أَبو القَاسِم محمَّد بن عبد الله بن عبد المطَّلب بن هَاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّةَ بن كَعْب بن لُؤَيّ بن غالِب بن فِهْر بن مالِك بن النَّضْر بن كِنَانَة بن خُزَيْمة بن مُدْرِكة بن إلْيَاس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عَدنان، ويختِمُ اسمُ قبيلَتِه قُريش، وممَّا وَرَدَ في أصلِ قُريشَ قيلَ إنَّهُ فِهرٌ وهو الأكثر صحَّة، وقيلَ إنَّ قُريشًا هو النَّضَرُ بن كنانة وفي هذا النَّسبِ إجماعُ الأمَّة، ويزيدُ البَعضُ في نَسبِهِ لآدَم بعدَ كِنانة آباء أوَّلهم عدنان من نسلِ إسماعيلَ عليهِ السَّلام، ثمَّ إلى نبيِّ الله هود، ثمَّ إلى نبيِّ الله إدريس، ثمَّ إلى شيث بن آدمَ ثمَّ إلى نبيِّ الله آدم عليهم جميعًا صلواتُ الله وسلامه.

أما والدة الرسول محمّد فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن كلاب، وبهِ يَلتَقي نَسَبُ آمنة بنسبِ عبد الله، وجدُّها عبدُ مناف بن زهرة سيِّد بني زهرة وأطيبهم شرفًا وأكرمهم نَسَبًا، ومنهُ خَطَبَها عبدُ المُطَّلب لابنِهِ عبد الله، ليجتمِعَ كريما النَّسَبِ في زواجٍ كانت ثَمرَته مولِدُ سيِّد الخلقِ محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام.

متى ولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؟

اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.