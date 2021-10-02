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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2300 جنيه.. من المسئول عن ارتفاع أسعار السكر.. البورصات العالمية أم المولد النبوى.. الصناع يجيبون

صدى البلد

ارتفعت أسعار السكر للمرة الثانية بقيمة 2300 جنيه للطن، وذلك بعد تراجع الأسبوع الماضي بقيمة 600 جنيه، ليتراوح سعر الطن من 9 آلاف إلى 9600 للطن مقارنة بــ 7300 جنيه للطن، وتباينت آراء التجار والصناع حول أسباب الارتفاع، حيث أكد الصناع أن الارتفاع بسبب البورصات العالمية، فى حين أرجع التجار السبب إلى قرب المولد النبوى الشريف.

وقال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر تشهد زيادة كبيرة بنحو 2300 جنيه للطن، حيث ارتفع من 7300 إلى 9000 و9600 جنيه للطن.

وأضاف حسن الفندي، فى تصريحات خاصة لـــ “ صدى البلد”، أن الارتفاع بنسبة 30% خلال الفترة الحالية، منوها إلى أن الارتفاع ينعكس بالضروري على أسعار الحلويات والمربى والشيكولاتة والحلاوة الطحينية، حيث يعد السكر مكونا أساسيا في هذه المنتجات.
وأوضح الفندي أنه لا توجد أسباب واضحة حول ارتفاع أسعار السكر، في ظل وجود مخزون من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل من القصب والبنجر، وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقد يرجع إلى البورصات العالمية. 
وأشار إلى أنه من الممكن ألا يكون لارتفاع أسعار السكر تأثير على حلوى المولد النبوي، خاصة أنه يتم الاستعداد للمولد قبل الموسم بنحو شهرين إلى 3 أشهر، وبالتالي قد لا يؤثر ارتفاع السكر على أسعار الحلوى.

من جانبه، قال محمد الديب، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن السوق الحرة تشهد زيادة في أسعار السكر بنحو 500-700 جنيه منذ يومين.
وأضاف أن سعر الطن يتراوح من 9 الاف إلى 9200 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يرجع لزيادة الطلب مؤخرا مع تصنيع حلوى المولد النبوي الشريف.

وذكر الديب أنه من المتوقع أن تشهد السوق انخفاضا خلال الأيام المقبلة ومع انتهاء الاحتفالات، مشيرا إلى استقرار باقي المنتجات الغذائية على نفس مستويات الشهر الماضي سواء في السوق الحرة أو التموين، ما عدا ارتفاع الدقيق الزيرو بنحو 400 - 600 جنيه للطن.

وزير التموين التجارة الداخلية ارتفاع السكر اتحاد الصناعات المواد الغذائية الشيكولاته حلوى المولد النبوي شعبة المواد الغذائية أسعار السكر

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