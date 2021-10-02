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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض تراثنا

صدى البلد

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا يوم السبت المقبل ويستمر حتى ١٥ أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية وعلى رأسها بنك القاهرة الشريك الاستراتيجي للمعرض.

 

ويشارك في المعرض 29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي من خلال عدد من الجامعات المصرية التى تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة و ما تتميز به من منتجات راقية و متميزة خاصة في الملابس والإكسسوار والحلي.\

 

كما يشارك فى الدورة الحالية للمعرض أصحاب المشروعات من محافظة المنوفية لعرض السجاد  الحريري الفاخر والكليم اليدوي ومنتجات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى عارضين من شمال سيناء يقدمون الملابس والإكسسوارات ذات الطابع البدوي والمنتجات الغذائية من التمور والزيوت والتوابل.

 

ويضم المعرض عدد كبير من مصنعي الأثاث من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بمحافظة دمياط بالإضافة إلى غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات حيث يعرضون مجموعة منتقاة من الأثاث والمفروشات المنزلية الراقية التي تعبر عن التراث المصرى الأصيل وتصلح مع استخدام الديكورات الكلاسيك و المودرن و تمزج بين الاشكال التراثية و المتطلبات المعاصرة.

 

كما يضم المعرض نخبة من أفضل الفنانين والمبتكرين من الجهات المتخصصة فى دعم وتنمية الحرف اليدوية والتراثية كالمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية وكرييتيف ايجبت ومشروع تنمية الصعيد واتحاد المستثمرين العرب ونقابة الفنون التطبيقية وتجلى (سانت كاترين) المتخصصة في المنتجات و التحف الرخامية الراقية.

التضامن التعليم العالي المجلس القومى للمرأة محافظة المنوفية الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي

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