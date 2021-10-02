من لبنان .. كوريا الجنوبية تحتفل بعيدها الوطني

إحتفلت السفارة الكورية الجنوبية في لبنان، بالعيد الوطني عيد القوات المسلحة لجمهورية كوريا ، حيث استقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية يونغ دي كيوان في لبنان، عدد من وزراء الحكومة اللبنانية ، وهم الاتصالات جوني القرم، وزير الصناعة جورج بوشكيان، الطاقة والمياه وليد فياض، والسفيرة عبير علي ممثلة وزير الخارجية والمغتربين.

وقال يونغ دي كيوان : "عانت كوريا طوال تاريخها أحداثا مأسوية، كانت آخرها الحرب الكورية التي دمرت بلدنا وشعبنا.. ومع ذلك، تمكنت كوريا من بناء ديموقراطية واقتصاد قوي بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك لبنان، وأصبحت كوريا الآن عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، وهي مصممة على تكثيف جهودها لمساعدة الدول في الازدهار معا وتعزيز بعضها البعض".

وتابع: "على مدى العامين الماضيين، شهد العالم ولبنان على وجه التحديد تحديات كبيرة: أزمة الوباء كانت الأسر ذات الدخل المنخفض وكبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا على الرغم من التحديات، لا يزال المجتمع الدولي يقف بجانب الشعب اللبناني.

ويُشار الي ان كوريا الجنوبية تبرعت بمساعدات إنسانية بمليون دولار للبنان بالتعاون مع المنظمات الدولية، للمساعدة في التعافي من الانفجار المدمر لمرفأ بيروت. وتبرعت الحكومة الكورية ب 2,5 ملايين دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال المنظمات الدولية.

واستطرد : وأخيرا وليس آخرا، تشارك كتيبتنا التابعة لليونيفيل في صور، المسماة وحدة دونغ ميونغ بنشاطات مدنية بالإضافة الى عملية حفظ السلام".

وواصل : "في العام الماضي، التزمت كوريا حياد الكربون بحلول عام 2050 وشرعت رؤيتها وإطار تنفيذها من خلال تفعيل إطار العمل الحيادي للكربون، بحلول هذا الشهر ، سننتهي من خطة العمل لحياد الكربون للعام 2050 فلا يمكن تحقيق الحياد الكربوني إلا عندما تنخرط كل دولة في تعاون مستمر، وفي هذا الصدد، أنا سعيد جدا بدعم كوريا مشروع التشجير في عنجر.

واردف : وهذا العام هو مميز للغاية لكلا البلدين إذ نحتفل بالعيد الأربعين للعلاقات الديبلوماسية بين كوريا ولبنان. في التقاليد الكورية، عندما تبلغ من العمر 40 عاما - نسميها بولهوك، ويعني النضوج.

وزاد قائلا : وفي الواقع، نضجت العلاقة بين البلدين خلال 40 عاما وتوسعت في مجالات عدة منها العسكرية والرعاية الصحية والزراعية وغيرها.

وذكر قائلا : "أقيم هذا العام عدد من النشاطات للاحتفال بالعيد الأربعين للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين، ونظمت السفارة الشهر الماضي مونودراما موسيقية تصف التاريخ الحديث لكوريا. ونظمنا أيضا على مدى ثلاثة أيام مهرجانا كوريا على ملعب برج حمود البلدي تضمن طعاما كوريا وعرضا راقصا K-POP ومعلومات سياحية. وعقدنا أيضا مهرجانا للسينما الكورية. وبالنسبة إلى عشاق موسيقى ورقص الكيبوب، نظمت السفارة مسابقة رقص عبر الإنترنت وهناك مزيد من النشاطات.

وافاد قائلا : ويسعدني جدا اكتشاف أن في لبنان الآلاف من عشاق الثقافة الكورية هذا دليل إلى أن الثقافة يمكن أن تتجاوز الجغرافيا لتقريب الناس".

وختم: "على مدار تاريخ البلدين، تبين أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين كوريا ولبنان، ولا سيما أن التاريخ الحديث للبلدين كان مليئا بالتحديات الجيوسياسية.. بينما نواصل كلانا التغلب على هذه المصاعب، سيتغلب لبنان حتما على الأزمة الحالية وستشرع كوريا ولبنان في رحلة جديدة كصديقين حقيقيين نحو مستقبل أفضل".