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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"ايتيدا" تشارك في قمة تكني للتكنولوجيا

صدى البلد

شارك اليوم المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في فعاليات افتتاح النسخة السابعة من قمة “تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال” والمنعقدة بمكتبة الأسكندرية، تحت رعاية وحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام بدءا من اليوم وحتى ٤ أكتوبر الجاري.

 

وحاور المهندس/ طارق القاضي، مؤسس قمة "تكني_ Techne Summit المهندس/ عمرو محفوظ، في جلسة رئيسية ضمن فاعليات الافتتاح تحت عنوان "تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة المصرية. 

وقال محفوظ ، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة مستمرة في رعاية رواد الأعمال المبتكرين ودعم الشركات الناشئة وبقوة حيث نسعى إلى إنشاء مركز ابداع تكنولوجي في كل محافظة لتقديم كافة اشكال الدعم والتدريب المتخصص وتضم معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، مشيرا إلى مضاعفة عدد المتدربين في المجالات التكنولوجية هذا العام، حيث قامت الهيئة بتدريب وتخريج ٦٥ ألف شاب وشابة من مبادرة "مستقبلنا رقمي"، وذلك في التخصصات الأكثر طلبا بسوق العمل ومنها تحليل البيانات، وتطوير المواقع الالكترونية، والتسويق الرقمي.

 

وصرح محفوظ، بأن الشركات الناشئة المصرية نجحت في جذب استثمارات تقدر بقيمة ٤٠٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١ حتى الان، بما يعكس ازدياد ثقة المستثمرين في حلول رواد الأعمال المصريين وابتكاراتهم التكنولوجية.

 

وعلى صعيد تحفيز صناديق الاستثمار للعمل في مصر، أشار محفوظ، إلى أن الهيئة تقوم بتنظيم ورعاية الفعاليات العالمية المتخصصة في ربط وتشبيك المستثمرين بمؤسسي الشركات التكنولوجية الناشئة المصرية، وكذلك دعهم في المعارض الدولية مثل "ويب سميت" بالبرتغال و"سي إي إس" بأمريكا لتسويق منتجاتهم وحلولهم الابتكارية بالخارج وتعزيز قدرتهم في خلق شراكات دولية والتعرف على احتياجات الاسواق الخارجية.

 

وصرح محفوظ، بأن الهيئة تسعى إلى وضع حلول جذرية للمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الناشئة سواء في مرحلة التأسيس أو التى تعرقل ضخ الاستثمارات في هذه الشركات، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى تعديلات تشريعية وبالتعاون مع مجموعة عمل تضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث وجه محفوظ رواد الأعمال بضرورة تأسيس شركاتهم بنظام المساهمة وهو النظام الأفضل لنماذج أعمالهم وذلك أفضل اهم من نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 

وأضاف محفوظ، أن الهيئة انتهت من صياغة استراتيجية خمسية ودراسة متكاملة بالتعاون مع شركة استشارية عالمية بهدف تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية والانطلاق عالميًا، وذلك من خلال تشجيع وجذب المزيد من صناديق الاستثمار ورؤوس الأموال والتمويلات في الشركات الناشئة المصرية ومساعدتهم على اختراق الأسواق.

 

وتعقد القمة وسط حضور رفيع المستوى يتقدمه معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسعادة سفير السويد بالقاهرة، وسعادة سفير البرتغال بالقاهرة، ونائب سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة،  وممثل عن سفير جمهورية باكستان.

وتشارك في القمة عدد من الجهات الحكومية والخاصة منها هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، و"البريد المصري"، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة الاقتصاد الرقمي، ووكالة التعاون الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، و" فوري"، و"روش" للرعاية الصحية، و"هيفوس"، و"أدفينتشورز" وصندوق"سند" للاستثمار، إيجبت فنتشورز"، و" زوهو"، و" انيرشيا"، ونوفارتس"، و"JTC".

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