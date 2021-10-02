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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة قتلت صديقتها بالخطأ من أجل تصوير فيديو عبر تيك توك

صدى البلد

أصبح الشباب يتبارون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حصد أكبر عدد من المشاهدات و الشهرة السريعة من خلال نشر مقاطع فيديو عبر منصاب التواصل الاجتماعي المختلفة وأشهرها حاليا " تيك توك".

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 23 عاما قامت بإطلاق الرصاص عن طريق الخطأ على صديقتها أثناء تصوير مقطع فيديو لنشره على تيك توك .

قامت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس، بتوجيه تهمة القتل عن عمد لشابة عشرينية بعد وفاة صديقتها أثناء تصويرهم فيديو بغرض نشره على تيك توك لحصد نسبة مشاهدة عالية دون النظر إلى المخاطر التي قد يتعرضون لها .

و بحسب ما ورد في التحقيقات أن المتهمة لم تكن تعي خطورة حمل سلاح ناري و يحتوي  على رصاص حي و الضغط على الزناد ، لم تكن تعرف أن الأمر قد يتحول من مجرد فيديو ساخر إلى جريمة قتل .

جدير بالذكر أن المتهمة الشابة ذكرت في التحقيقات أنها لم تتخيل أن السلاح الذي كانت تستخدمه للمزاح مع صديقتها يحتوي على رصاص سيقتلها، و أن ما حدث كان دون عمد إلا أن المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي قامت بتقديمها .

 

لشباب مشاهدات شهرة تيك توك شابة طلاق الرصاص

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