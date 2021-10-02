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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريا في دمنهور.. صور

حريق المول التجاري
حريق المول التجاري

أصيب 3 أشخاص بحروق في حريق اندلع داخل مول تجاري بميدان الساعة في دمنهور بالبحيرة اليوم السبت، تم نقل المصابين للمستشفى العام وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حريق هائل في محل تجاري بميدان الساعة بمدينة دمنهور.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وإخماد النيران التي نشبت، وأسفر الحريق عن إصابة ٣ أشخاص تم نقلهم لمستشفي العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم. 

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