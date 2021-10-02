ممكن أعلم بلد الرقص.. ميرهان حسين : بتكلم عن كل دُول |فيديو

تحدث الفنانة ميرهان حسين خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن حبها للرقص وقالت :" أنا بحب الرقص جدا .. أنا ممكن أدي كورسات رقص وأعلم بلد".

أضافت :" أنا كنت بهزر لما قلت إني نفسي اطلع راقصة وماكنتش بقول علي الرقص الشرقي بس؛ كنت كمان بتكلم علي الرقص الشعبي أو الرقص عموما بكل أنواعه".

اختتمت :" انا بحب الرقص بكل أنواعه لأنه فعلا بيديني طاقة إيجابية ؛ أنا بحب الرقص بشكل عام وبحب الاستعراض".

ميرهان حسين تكشف تجربتها مع محمد رمضان

كشف الفنانة ميرهان حسين كواليس مشاركتها مع النجم محمد رمضان في مسلسل ابن حلال منذ سنوات .



وقالت ميرهان حسين :" مسلسل ابن حلال نجح نجاح غير متوقع وغير طبيعي وانا مكنتش متخيله انه هاينجح بالشكل ده ".

أضافت ميرهان حسين :" كانت اول تجربه بطولة لمحمد رمضان ،فكنت خايفه من دوري اني طالعه مدمنة وبدأت اشوف رد فعل من الناس كان غير طبيعي علي المسلسل ويمكن مفيش حاجه عملتها لحد النهاردة نجحت زي مسلسل ابن حلال".



تابعت ميرهان حسين:" أحب ان أكرر التجربة مع محمد رمضان؛ مش بس علشان شاركته في مسلسل ابن حلال؛ ولكن لاني شوفته ممثل قوي ".

ميرهان حسين تكشف سر ابتعادها عن الغناء:

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن سبب ابتعادها عن الغناء خلال استضافتها بندوة في موقع “صدى البلد”.



وقالت ميرهان حسين "التمثيل خدني عن الغناء؛ لأن التمثيل بياخد وقت كبير جدا، ومحتاج مجهود كبير".

وأضافت ميرهان حسين "التمثيل غير الغناء تماما؛ الوقت اللي بتاخده كممثل لتحضيرك للشخصية من أول ما يجيلك الورق أو بيجيلك دور فتبدأ تشتغل عليه وبتحضر للدور وتدخل تصور".

وتابعت ميرهان حسين "التصوير عدد ساعاته طويله جدا، فهو بياخذ من وقت الفنان ومجهوده أكثر من الغناء".

وأكدت ميرهان حسين "أنا من النوع اللي بركز في حاجه واحده معرفش افكر في حاجتين، وأنا قعدت وقت طويل في التمثيل وركزت فيه".

ميرهان حسين ضيفة صدى البلد:

حلت ميرهان حسين ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمها عن آخر أعمالها مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي حققت خلالها نجاحا كبيرا.

وتحدثت ميرهان حسين خلال الندوة عن كواليس تجربتها الأولى في المسرح، وعن سبب ابتعادها عن الغناء، وعن أعمالها المقبلة التي تحضر لها.

اختتمت ميرهان حسين "بسمع حاجات كتير؛ ولكن التمثيل هو اللي كان معطلني فهرجع تاني للغناء ،و أتمني خوض تجربه عمل مسرحي وبه عناء ، لان ذلك سيجمع بين التمثيل والغناء".

