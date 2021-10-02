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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: مبادرة علاج القدم السكري دور مجتمعي بارز لـ وزارة التضامن

نيفين القباج ، وزيرة
نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى

قال النائب طلعت عبد القوى وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان إن تخصيص 10 ملايين جنيه لعلاج مرض “القدم السكرى” مبادرة طيبة ، خاصة وأن هذا المرض يصيب عددا كبيرا من مرضى السكر ومنهم غير القادرين على دفع ثمن العلاج.

وأشار عبد القوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة تؤكد على الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة التضامن مع وزارة الصحة ، مؤكدا أن هذه المبادرة تؤكد أن الرئيس السيسى يشعر بالمواطن المصرى.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تخصيص 5 ملايين جنيه للتوعية والكشف المبكر عن أمراض القدم السكري، وكذلك تخصيص 10 ملايين وقد ترتفع إلى 15 مليون للعلاج، مشيدة  بالجهود التي تبذلها مؤسسة صناع الخير، والشباب القائمين عليها، في خدمة البلد بقلب سليم وهذا القلب هو الذي يحب مصر، موجهة التحية لشركات الأدوية التي ساهمت مؤخرًا في مبادرات المجتمع المدني ليست فقط في المجال الطبي ولكن في التنموي أيضًا ليس بالمال فقط ولكن بالعلم والمشاركة.

جاء ذلك خلال كلمتها كلمته في المؤتمر الرسمي، لإنطلاق مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكري لغير القادرين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وهي المبادرة التي تنطلق فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الإجتماعى.

وقالت "القباج"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان،  وما نفعله هو من حقوق الانسان وليس احسان، فهو عمل تنموي مدروس، مضيفة، أن ّالفقر مقترن بالجهل والمرض وبالفوضى، ولا يجوز ونحن في الجمهورية الجديدة أن يترك مواطن مصري يعاني من امراض قد تؤدي به إلى مصير مظلم.

وتابعت: “المجتمع المدني في الوقت الحالي قوي لا يعتمد على أعمال خيرية فقط ، وانما يعمل بمبادرات ومشروعات حقيقية وبمهنجية وفقًا لأرقام وإحصائيات وعلم مدروس، وما ساعد في ذلك اصدار قانون العمل الأهلي”.

وزارة التضامن وزارة الصحة الرئيس السيسي وزيرة التضامن الإجتماعى القدم السكري

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