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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المرأة تمكنت من الالتحاق بالنيابة العامة ،وهو أمر يدعو إلى الفخر بالدولة المصرية

حزب حماة وطن: القضاء المصري مؤسسة وطنية عريقة أرست قواعد العدل

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن،  إن القضاء المصري   مؤسسة وطنية عريقة أرست قواعد العدل ،وحققت المساواة بين الشعب المصري.


و اضاف "سليمان" خلال مداخلة مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة" النهار"، أن  الرئيس السيسي اليوم أشار إلى أنه المرأة  تمكنت من الالتحاق بالنيابة العامة ،وهو أمر يدعو إلى الفخر لأن الدولة المصرية تسير بخطى قوية جدا إلى أن تصبح دولة عصرية تقف فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل وتؤدي واجبها تجاه بلدها بشكل قوي، لأنها «ليست ديكور»، فقد وجه الرئيس السيسي بتمكينها في مناحٍ كثيرة.


و أوضح المتحدث باسم حماه وطن، أن 
القيادة السياسية أرست اليوم هذا المفهوم بشكل قوي من خلال الاحتفال بيوم القضاء المصري والإعلان عن مدينة العدالة وتمكين المرآه المصرية في القضاء من خلال النيابة العامة ومجلس الدولة.

 

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس صباح اليوم اجتماع المجلس الاعلي للهيئات القضائية بعضوية كل من : المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار  محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حمادة الصاوی النائب العام والمستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء صلاح الروينى رئيس هيئة القضاء العسكري والمستشار نجاح أحمد موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ياتي الاجتماع في اطار حرص السيد الرئيس علي تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلاً عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية"

 

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