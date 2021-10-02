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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السلطات العمانية بسبب إعصار شاهين

إعصار شاهين
إعصار شاهين

أصدرت السلطات العُمانية تحذيرا، اليوم السبت، من وصول سرعة الرياح إلى 110 كلم في الساعة، بالإضافة إلى وصول ارتفاع الموج إلى 12 مترا، بسبب إعصار شاهين.

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نداء عاجل من الأردن لمواطنيه بسبب إعصار شاهين

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البحرين: لا يوجد تأثير مباشر من الإعصار شاهين

وقررت السلطات العُمانية، اليوم السبت، منح إجازة رسمية ليومين للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتباريين والعاملين في منشآت القطاع الخاص، بسبب الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، بدءاً من غد.

وفعلت وزارة الصحة العمانية - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - خطة الطوارئ الوطنية الصحية وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المُحتمل تأثرها بالحالة المدارية.

وفي السياق، قامت بعض الولايات بتجهيز مراكز للإيواء في المناطق والمواقع المنخفضة والقريبة من البحر المتوقع تأثرها بالحالة المدارية.

القطاع الخاص وزارة الصحة العمانية إعصار شاهين الحالة المدارية عمان

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