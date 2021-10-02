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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين: لا يوجد تأثير مباشر من الإعصار شاهين

اعصار شاهين
اعصار شاهين

قالت الأرصاد الجوية البحرينية إن صور الأقمار الصناعية ترصد الحالة المدارية لإعصار شاهين شمال شرق بحر العرب والذي يتحرك بمحاذاة السواحل الباكستانية تصحبه كتل من السحب الرعدية الماطرة مع هبات شديدة السرعة تتجاوز 60 عقدة وأمطار شديدة الغزارة وأمواج عالية ومع استمرار تحركه لسواحل سلطنة عمان المطله على بحر العرب يبدأ تأثيره المباشر صباح غد الأحد.

 

وأوضحت الأرصاد الجوية البحرينية وفق صحيفة أخبار الخليج إنه بالنسبة لتأثير إعصار شاهين على مملكة البحرين فلا يوجد تأثير مباشر حيث من المحتمل ان تظهر بعض السحب وتزداد سرعة الرياح على المناطق الشرقية البحرية للمملكة مع ارتفاع منسوب المياه يرجى توخي الحذر ومتابعة اخر التنبيهات والتحذيرات الصادرة عبر قنواتنا الرسمية.

 

فى ذات السياق كانت أعلنت الإمارات لمواجهة إعصار شاهين، إخطار مدارس خاصة وحكومية وحضانات في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي أولياء الأمور عبر رسائل نصية بتحويل الدراسة يوم غد الأحد الى نظام التعليم عن بعد، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة في ظل تقلبات الطقس.

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وأرسلت المدارس والحضانات رسائل نصية تفيد بتحويل الدراسة الصفية يوم غد الأحد بشكل مؤقت إلى نظام التعليم عن بعد بسبب أحوال الطقس وتأثيرات إعصار شاهين الذي ساد المنطقة، حتى استقرار حالة الطقس.

 

كما أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي استمرارية التعليم في المؤسسات التعليمية عدا المدارس الحكومية في حتا والتي سيكون فيها التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين.

الأرصاد الجوية البحرينية إعصار شاهين شمال شرق بحر العرب السواحل الباكستانية شاهين

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