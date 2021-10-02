طيران عمان يكشف تطورات خطيرة عن إعصار شاهين .. فيديو

كشف عبدالله راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، آخر تطورات وخطورة إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان.



وقال "الخضوري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الإعصار الآن متمركز على بعد 200 كيلو متر من محافظة مسقط، ويتجه مباشرة نحو شمال محافظة الباطنة على السواحل العمانية المطلة على بحر عمان".



وأضاف: "اليوم بدأت التأثيرات غير المباشرة، وكان هناك تدفق كبير للسحب"، مردفا: "الإعصار المداري نظام مداري كبير يمتد لمسافة تصل إلى 500 كيلو متر، وهناك جدار وأعين وأذرع للإعصار، فضلا عن السحن الممطرة جدا".



وأشار: "أكثر ما يقلق في الإعصار المداري هو الجدار الملاصق لعين الإعصار، ونتوقع أن تبدأ التأثيرات المباشرة للإعصار غدا صباحا"، متابعا: "نتوقع أن تعبر عين الإعصار السواحل العمانية عن طريق شمال الباطنة مساء غد.. وتوقع هطول أمطار غزيرة غدا".