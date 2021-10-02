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رئيس التحرير
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أخبار العالم

إعصار شاهين.. الأرصاد السعودية تكشف المناطق الأكثر تأثرا

السعودية تكشف المناطق
السعودية تكشف المناطق الأكثر تأثرا بإعصار شاهين

كشف المتحدث باسم الأرصاد الجوية السعودية حسين القحطاني، مناطق المملكة الأكثر تأثرًا بشكل غير مباشر بالإعصار شاهين، وتشمل أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية والرياض وعسير وجازان.

وقال القحطاني إن السعودية  ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير كونها من الدول التي تطل على بحار مغلقة.

وأشار إلى أن سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير، كونها تطل على بحار مفتوحة وهي مناطق تكون الأعاصير.

وأوضح أن مركز الأرصاد، بدأ يتابع تأثير الحالة المدارية منذ الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الأرصاد الإقليمية، متوقعا أن يكون يوم الاثنين بداية تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بإعصار شاهين، تشمل أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية والرياض وعسير وجازان.

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وأضاف أنه لا يوجد تأثير قوي جدا على أجواء المملكة بسبب إعصار شاهين، لكنه قال إن كل ما يحدث هو عبارة عن رياح متوسطة وفرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق.

وأشار إلى أن الرياح ستكون نشطة قد تساهم في ارتفاع الأمواج بشكل نسبي، كاشفا عن إصدار تقرير من المركز الوطني للأرصاد الجوية غدا، حول الحالة المدارية شاهين.

كما حذر متحدث الأرصاد من المعلومات المغلوطة، داعيا إلى ضرورة التحقق من الأخبار من المصادر الرسمية لها.

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالإعصار شاهين.

وقال مركز الأرصاد السعودي "تشير  آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق "نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة"، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في السعودية، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.

بدوره، قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبدالله المسند، إن عين إعصار شاهين تبعد عن مسقط صباح اليوم (06:00ص) نحو 400 كم، وعن الحدود السعودية، شرقي الربع الخالي نحو 700 كم، وتبلغ درجة الضغط الجوي في عين الإعصار نحو 979 مليبار.

وسبق أن توقع خبراء الطقس أن تتقدم العاصفة شاهين نحو السعودية، خلال الفترة المقبلة، وهطول أمطار على الربع الخالي والمرتفعات.

وقال خبير الطقس علي الحربي الأستاذ بكلية الأرصاد بجامعة المؤسس، إن العاصفة شاهين ومسارها- بحسب آخر مستجدات قراءة نماذج الطقس- يتوقع أن تتقدم خلال 72 ساعة نحو مسقط وصحار وشناص، وذلك بصحبة رياح شديدة وأمطار غزيرة ربما تتجاوز 300 ملم.

وأضاف الحربي: "الجميل أن كتلتها الرطبة تتوجه داخل المملكة، وهذا مؤشر خصب لصحاري الربع الخالي والمرتفعات".

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