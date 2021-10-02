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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إعصار شاهين.. الإمارات تعلن تطبيق الدراسة عن بعد في بعض المدارس

الإمارات تعلن تطبيق
الإمارات تعلن تطبيق الدراسة عن بعد في بعض المدارس بسبب شاهين

في إطار جهود دولة الإمارات لمواجهة إعصار شاهين، أخطرت مدارس خاصة وحكومية وحضانات في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي أولياء الأمور عبر رسائل نصية بتحويل الدراسة يوم غد الأحد الى نظام التعليم عن بعد، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة في ظل تقلبات الطقس.

وأرسلت المدارس والحضانات رسائل نصية تفيد بتحويل الدراسة الصفية يوم غد الاحد بشكل مؤقت إلى نظام التعليم عن بعد بسبب أحوال الطقس وتأثيرات إعصار شاهين الذي ساد المنطقة، حتى استقرار حالة الطقس.

كما أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي استمرارية التعليم في المؤسسات التعليمية عدا المدارس الحكومية في حتا والتي سيكون فيها التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين.

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ويستمر العمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة غدا الأحد 3 أكتوبر مع المتابعة المستمرة لتطورات إعصار شاهين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء عليها.

من جانبها، أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تحويل الدراسة في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية التي تضم كلاً من: مدينة خورفكان وكلباء، ودبا الحصن، إلى نظام التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين، نظراً للحالة المدارية شاهين التي تشهدها المنطقة.

في وقت سابق، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات أن الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

ومن المتوقع حسب تنبؤات المركز، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من غداً الأحد الموافق 3 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة، كما تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

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