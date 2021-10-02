عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تسجل 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراء 305,131 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 736,524 حالة.

 

‌‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,100 حالة.

‌‎

كما أعلنت الوزارة شفاء 331 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 729,242 حالة.

الإمارات .. سقوط طائرة إسعاف ووفاة طاقمها

الإمارات .. 20 نقطة إسعافية لتأمين إكسبو دبي 2020

 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الامارات فيروس كورونا كورونا كوفيد - 19

موضوعات متعلقة

ولي عهد البحرين يوجه رسالة لـ رئيس الإمارات خليفة بن زايد

الإمارات..إكسبو 2020 دبي يبدأ استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم

ترشيحاتنا

ننشر لوجو الاحتفال بالذكرى الـ ٤٨ لـ انتصارات أكتوبر

جامعة عين شمس تعلن تسهيلات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. تعرف عليها

2300 جنيه.. من المسئول عن ارتفاع أسعار السكر.. البورصات العالمية أم المولد النبوى.. الصناع يجيبون

تعرف على سعر ومواصفات أودي Q8 موديل 2021 في الامارات |صور

خطف واغتصاب وحرق.. جريمة بشعة والجاني ضابط في بريطانيا

جون كيري يعلن ترشيح مصر لإستضافة قمة المناخ المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

رد فعل غاضب من نجم الأهلي عقب تجاهل كيروش له في قائمة المنتخب بكأس العرب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

ممكن اتنين ياخدوا الكلى.. إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

إعلامي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم.. تعرف عليه

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

تنفيذاً لتوجيهات السيسي| مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ