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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

علي معلول
علي معلول

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، على أعتاب رقم تاريخي؛ بعد الاتفاق على تجديد عقده مع ناديه، مقابل 1.5 مليون دولار سنويا.

 

وأضاف شحاته، في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن معلول سيصبح صاحب ثاني أغلى لاعب، على مستوى الراتب في تاريخ الدوري المصري، بعد فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق، والذي كان يتقاضي 1.7 مليون دولار سنويا.

 

وأشار شحاته، إلى أن علي معلول سيصبح أغلى لاعب في الدوري حاليا، خاصة بعد رحيل ساسي إلى الدحيل القطري، والذي كان قد دخل أيضا في مفاوضات مع معلول، طلب منه خلالها، عدم التجديد للأهلي؛ ليتم ضمه مجانا في الموسم بعد القادم، إلا أن رغبة اللاعب الأولي؛ كانت الاستمرار في الأهلي.

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