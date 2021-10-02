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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري

كشف مصدر بنادي الدحيل القطري، حقيقة الاستغناء عن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، لعدم قناعة المدير الفني، بمستواه.

وأكد المصدر أن فرجاني ساسي، مستمر مع الدحيل بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية للاستغناء عنه في الوقت الحالي.

كان الإعلامي مهيب عبد الهادي، كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أمس الجمعة :" الدحيل القطري ينوي الاستغناء او إعارة فرجاني ساسي بسبب سوء المستوي".

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كما كتب مهيب عبد الهادي بعدها :" ممكن نشوف فرجاني ساسي في الأهلي في القريب، مجرد سؤال برئ".

وانضم فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري، في شهر يوليو الماضي، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وعدم التواصل إلى اتفاق للتجديد.

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في سياق متصل، كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن شروط غريبة يضعها أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم من اجل التجديد مع القلعة البيضاء .

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك الرسمية: "حسين لبيب ومجلسه عاملين اللي عليهم، يحاولون إقناع أشرف بنشرقي بالبقاء وتجديد تعاقده، ولكنه يضع شروطا غريبة".

وأكمل: "رغم أن بعض الأندية المصرية تحاول إغرائه إلا أنه لا يريد اللعب داخل مصر، بن شرقي يريد اللعب خارج مصر".

وعن الأنباء التي ترددت عن تمرد اللاعبين ورفضهم التدريب بسبب المستحقات المتأخرة، قال الغندور: "حتى الآن، اللاعبون لم يحصلوا على مكافأة الدوري، ولهم مستحقات متأخرة، ولكنهم لم يتمردوا ولم يرفضوا النزول للمران".

وشدد "اللي بيتمرد بيقعد متمرد وميتدربش أسبوع مثلاً".

 

 

الدحيل فرجاني ساسي بن شرقي الزمالك الأهلى

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