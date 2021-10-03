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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منسق "الفيوم بلادى" يقوم بحملة لتشجيع السياحة بالمحافظة

محمدنعمان منسق حملة
محمدنعمان منسق حملة " الفيوم بلادى "

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صرح محمد نعمان منسق عام حملة " الفيوم بلادى " ، بان الحملة بدات هذه الايام فى تنظيم ندوات تثقيفية لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم ، وعمل جذب سياحى للمناطق السياحية التى تشتهر بها محافظة الفيوم ، مثل وادى الريان ووادى الحيتان وهرم هوارة وبحيرة قارون والبحيرة المسحوة وجبل المدورة .

أضاف نعمان بأن  الحملة ايضا تقوم بعمل توعية للأهالى بضرورة الحصول على لقاح كورونا المستجد ، وكذلك تدوين البيانات للتسجيل  للحصول على اللقاح بمكاتب ومراكز الصحة المخصصة لذلك بمحافظة الفيوم .

وأكد محمد نعمان أن الحملة  سوف تقوم أيضا بأفتتاح بعض فصول التقوية بالمدارس لمحاربة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية تخفيفا على أولياء الأمور ولماربة الدروس الخصوصية .

 

 

منسق حملة الفيوم بلادى تشجيع السياحة

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