منسق "الفيوم بلادى" يقوم بحملة لتشجيع السياحة بالمحافظة

صرح محمد نعمان منسق عام حملة " الفيوم بلادى " ، بان الحملة بدات هذه الايام فى تنظيم ندوات تثقيفية لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم ، وعمل جذب سياحى للمناطق السياحية التى تشتهر بها محافظة الفيوم ، مثل وادى الريان ووادى الحيتان وهرم هوارة وبحيرة قارون والبحيرة المسحوة وجبل المدورة .

أضاف نعمان بأن الحملة ايضا تقوم بعمل توعية للأهالى بضرورة الحصول على لقاح كورونا المستجد ، وكذلك تدوين البيانات للتسجيل للحصول على اللقاح بمكاتب ومراكز الصحة المخصصة لذلك بمحافظة الفيوم .

وأكد محمد نعمان أن الحملة سوف تقوم أيضا بأفتتاح بعض فصول التقوية بالمدارس لمحاربة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية تخفيفا على أولياء الأمور ولماربة الدروس الخصوصية .