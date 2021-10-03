27 جنيها لـ البيضاء..أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-10-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و 23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 30 و 31 جنيها للكيلو.

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 44 و45 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل سعراً يتراوح بين46 و 47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم:

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.50 و9.75جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.50جنيه و 5.75جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.