نشرة الاقتصاد.. البنك المركزي يكشف أسباب زعزعة سوق المال.. وخبراء يكشفون "هل يرتفع سعر الغاز الطبيعي بمصر؟"

ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، والتي جاءت كالأتي:

البنك المركزي: ديون إيفرجراند تسببت في زعزعة استقرار أسواق المال

حيث قال البنك المركزي المصري ان الأسواق بدأت تداولات الأسبوع بابتعاد المستثمرين عن المخاطر، حيث أدت المخاوف بشأن مشاكل ديون إيفرجراند الى زعزعة استقرار الأسواق.

وذكر تقرير تحليل اسواق المال الدولية الصادر عن البنك المركزي المصري انه بالنسبة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في السوق، حتى مع تحديث المخطط النقطي الذي أظهر ميلًا طفيفًا نحو تشديد السياسة النقدية أسرع من التوقعات السابقه. وكما هو متوقع.

خبير بترول يوضح حقيقة ارتفاع أسعارالغاز الطبيعي في مصر

حيث قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع الأسعار في هذا الوقت من العام بأوروبا أمر طبيعي نظرا لبداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ما يجعل الطلب متزايدا على الغاز الطبيعي، لاستخدامه في التدفئة.

رئيس جهاز حماية المستهلك: قرارات الرئيس تدعم المنتج المحلي| خاص

حيث أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرار الرئيس السيسي بمنع دخول مصر أي واردات غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد والتي ستعتمد المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج ستحقق طفرة في السوق المصرية من حيث جودة البضائع المطروحة أمام المستهلك.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين في تصريحات لـ صدى البلد أن قرار اعتماد المنافذ البرية والبحرية للبلاد تطبيق المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد سيدعم المستهلك المصري الذي يقع فريسة أمام منتجات غير جيدة رخيصة تبدد أمواله في الحقيقة دون أن يحقق منها الاستفادة المرجوة.

الجمارك : تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم (185) لسنة 2021 بتشكيل غرفة عمليات مركزية من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشـان متابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات aci.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على مدار 24 ساعة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها.

خطة الحكومة لطرح 5 شركات جديدة بالبورصة والحصيلة المستهدفة

حيث تعتزم وزارة المالية مطلع العام القادم، استئناف برنامج الطروحات الحكومية بإجمالي 5 شركات عامة علي قطاعات اقتصادية مختلفة منها شركة تشغيل المنشآت المالية E-Finance و شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بإجمالي إيرادات مستهدفة من البرنامج تصل ما بين 8 حتي 10 مليارات جنيه من برنامج الطروحات والذي يضم ما يقرب من 23 شركة.

