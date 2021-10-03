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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. افتتاح مشروعات جديدة احتفالًا بالعيد القومي للوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

تشهد محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، افتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومى هذا العام، وذلك بحضور وزراء الزراعة والرى ومحافظين سابقين.

وتبدأ الاحتفالات، من الاستاد الرياضى بمدينة الخارجة بعرض تشارك فيه كافة القطاعات الخدمية والأمنية بالوادى الجديد باستمرار لأهم الإنجازات والأعمال التى تمتاز بها محافظة الوادى الجديد، وكذلك مشاركة فعالة من عدد من الجمعيات الأهلية والفنانين التشكيليين لأهم الأعمال التى تظهر تراث الواحات، وعقب العرض أمام ضيوف المحافظة والحضور بالاستاد الرياضي، ستطوف العربات المشاركة بالمدينة ابتهاجا بهذه المناسبة والتى تأتى مع انتصارات أكتوبر العظيمة.

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وصرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فى بيان له ، بأن احتفالات اليوم الأول تشهد قيام  وزراء الرى والزراعة والضيوف المشاركة، بتفقد منظومة الرصد والتحكم لبئر 4 / 55 بمنطقة البستان، وافتتاح مجمع ثلاجات مجمع التمور بالخارجة لـ 40 ثلاجة سعت 1600 طن، ووضع حجر الأساس لمركز بحوث الصحراء ومجمع الزراعات المحمية، إلى جانب افتتاح مصنع أعلاف الثروة الحيوانية والداجنة بالمنطقة الصناعية بالمنطقة الصناعية بالخارجة والذى يختص المشروع بصناعة الأعلاف، ومقام على مساحة 4900 متر، والتكلفة التقديرية للمشروع فى حدود 50 مليون جنيه تقريبا، ويشمل على 2 خط إنتاج بالإضافة إلى صوامع تخزين، خط الإنتاج الأول كمرحلة أولى إنتاج علف الدواجن بسعة إنتاجية 7 طن إنتاج / ساعة، وخط الإنتاج الثانى كمرحلة ثانية إنتاج علف حيوانى بسعة إنتاجية 10 طن / ساعة، يستوعب المصنع ما يزيد على 50 عاملا، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.

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