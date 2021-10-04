لمناقشته.. تضامن البرلمان: ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون رعاية المسنين

قال النائب طلعت عبد القوى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن هناك أكثر من محور ستعمل من خلاله لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان في أثناء دور الإانعقاد الثاني.

وأشار عبد القوى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى ان هذه المحاور تتنوع ما بين تشريعات تحال إلى لجنة التضامن الاجتماعي، وطلبات احاطة مقدمة من عدد من النواب.

وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان ان اللجنة تنتظر إرسال الحكومة مشروع قانون رعاية المسنين، والذى سيحدث نقلة نوعية لكبار السن.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، أمس إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة، شملت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس.

وعن تفاصيل مشروعات القوانين تلك؛ تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين. وتم أحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

كما أعلن المستشار حنفي جبالي، رؤساء الهيئة البرلمانية للأحزاب، بعد اخطار الأحزاب للبرلمان، وتم اختيار اشرف رشاد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وجرى اختيار د. أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح و التنمية و المهندس إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و أحمد بهاء الدين شلبي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.