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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حسام الخولي: قانون الإيجار القديم يحتاج للتأني في الدراسة.. ونسعى لإيجاد تشريع متوازن

النائب حسام الخولي،
النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن مشكلة الإيجار القديم من المشكلات التي تؤرق المواطنين منذ عدة عقود، وذلك لعدم لوجود صراع دائم بين الملاك والمستأجرين فيما يخص بنود القانون الذي عفا عليه زمن طويل منذ صدوره.

 

وأضاف "الخولي"، خلال حوار لـ "صدى البلد": “إننا في حاجة إلى إنهاء هذا الصراع القائم بين المالك والمستأجر والتوصل إلى حل مُرضٍ للطرفين دون الاعتماد على فكرة مين يكسب مين".

 

 

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وأشار نائب رئيس مستقبل وطن، إلى أن إصدار القانون يتطلب المزيد من التأني وإجراء المناقشات الجادة من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن، وذلك باعتباره من القوانين الشائكة التي لا تندرج تحت بند التعلم من الخطأ، مؤكدا أن المجلس يسعى لخروج التشريع بشكل متوازن يمنح المواطن الشعور بالرضا عن بنود القانون.

 

وتابع: "كما أن هناك عددا من الحالات التي تقع محل جدل وتتطلب وضعها في الاعتبار حال العمل على إصدار القانون، متسائلا: “مستأجر بيدفع لشقته 5 جنيه وقافلها وعنده شقة تمليك أخرى .. فكيف يكون الوضع؟ وبالتالي أرى أنه لا بد من رفع قيمة الإيجارات في مثل هذا النوع من الحالات”.

 

 

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