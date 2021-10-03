اجتماع الأمانة العامة لحزب المؤتمر بحضور نواب رئيس الحزب

بناء علي توجيهات الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ ، عقد امناء الامانة المركزية لحزب المؤتمر بحضور نواب رئيس الحزب واعضاء من المجلس الاستشاري.

وذلك لعرض تقرير امانة التنظيم عن الجولة الاولي لزيارة المحافظات التي تمت الشهر الماضي لمحافظات المنوفية ، الدقهلية ، السويس ، بني سويف .



كما عرضت امانة التنظيم تقريرها عن وضع المحافظات من حيث التشكيلات والعضويات وخطة الفعاليات وتزليل معوقات التواصل مع الجماهير خلال الفترة القادمة وتم وضع خطة استعداد للجولة المحافظات الثانية خلال شهر اكتوبر .