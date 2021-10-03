بعد حادثة مروان بابلو.. محمود التهامي لـ صدى البلد : انتظروا ما هو أسوأ

استنكر الشيخ محمود التهامي ما حدث من قبل مروان بابلو مغني الراب والذي حدث من تحريف لأنشودة الشيخ سيد النقشبندي " مولاي إني ببابك"، قائلًا انتظروا ما هو أسوأ من انحطاط في الأخلاق والقيم .

وقال التهامي في تصريحات لـ صدى البلد: حذرنا مرارًا وتكرارا ومنذ سنوات من الانحطاط الثقافي ومن أغاني المهرجانات التي تسيء للذوق المصري وتدمر الثقافة المصرية.

وناشد التهامي جموع المصريين لعدم الانسياق لهذه الثقافات التي وصفها بالهدامة ولا تليق بشعبنا المصري العظيم.

وأعرب التهامي عن غضبه الشديد لحدوث مثل هذه الأمور، ووصولنا لهذا المستوى من البجاحة التي لا تليق.

وكان مطرب زميل للمطرب الشاب مروان بابلو قد بدل لفظ الجلالة الله بذكر اسم مروان صديقه، بالإضافة لإهانته للابتهال الشهير للشيخ النقشبندي.

