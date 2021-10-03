محافظ كفر الشيخ يكشف إجراءات غلق سناتر الدروس الخصوصية.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في تطوير منظومة التعليم ومع ذلك أولياء الأمور متمسكين بتعليم أبنائهم عن طريق التعليم الموازي وذهاب أبنائهم إلي سناتر الدروس .

واضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن سناتر الدروس الخصوصية لا يطبق فيها أي إجراءات احترازية ، مؤكدا أن هذه السناتر لا يوجد بها تهوية جيدة وغير مرخصة للعمل .

وأوضح جمال نور الدين ، أن سناتر الدروس التي قمنا برصدها تم غلقها وتحويل القائمين عليها الي النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات ضدهم بسبب إدارتهم أماكن غير مرخصة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية .