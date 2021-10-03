العناني يناقش آلية اختيار شركة دولية تتولى تنفيذ الحملة الترويجية للسياحة

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمناقشة بعض الملفات والموضوعات ذات الصلة بالترويج والتنشيط السياحي لمصر، وبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين كافة قيادات الوزارة والهيئة والأطراف ذات الصلة بهذا الملف.

حضر الاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة، وأحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي، يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، لمياء كامل مساعد الوزير للترويج، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، آيتن فؤاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، وإيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة.

وأكد الدكتور خالد العناني، أهمية تكاتف الجميع معاً والعمل سوياً بما يساهم في دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر واستعادة مصر لمكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية.

وشهد الاجتماع مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة والذي أصدر الوزير قراراً باعتماده خلال شهر سبتمبر وخاصة في ظل استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام ١٩٨١، وكذلك في ظل دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة.

وتم مناقشة آلية اختيار الشركة الدولية التي ستتولى تنفيذ الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية والتي ستطلقها الوزارة لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي وفقاً للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها التحالف الكندي الإنجليزي وتسلمتها الوزارة في شهر أغسطس الماضي حيث أنه من المقرر أن يتم التقييم والاختيار ما بين أفضل العروض المقدمة فنياً ومالياً.

كما تم مناقشة خطة الترويج في عدد من الأسواق السياحية المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك العمل على فتح أسواق سياحية جديدة.



وتطرق الاجتماع لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون بين الهيئة والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة في مجال التسويق والترويج السياحي لمصر.

كما وجه الوزير بأن يتم الدعوة لعقد اجتماعات مهنية موسعة خلال الفترة المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه الخمسة وجمعيات المستثمرين السياحيين.