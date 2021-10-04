في النهاية بقيت لوحدي.. قصة سيارة محمود المليجي "المرسيدس"

" اديني في النهاية بقيت لوحدي .. عايش في بيت طويل عريض محدش بيكلمني فيه "، كلمات لخصت قصة طويلة من الحب الأبدي للآباء، حينما يتموا رسالتهم على وجهها الأمثل ويتركهم الأبناء لبناء حياة جديدة لاستكمال المسيرة التي خُلقت لأجلها البشرية، في واحد من أهم الاعمال السينمائية المبدعة التي ودعنا بها الطيب الشرير عبقري الفن العربي محمود المليجي في فيلم " إنهم يسرقون عمري ".

فيلم إنهم يسرقون عمري

رجل غزا الشيب رأسه تغلُب الطيبة ملامحه، عصامي بدأ حياته من منطقة الصفر وبكده واجتهاده أصبح من أكبر الأثرياء، إنه الأب الطيب الحنون عبد الحميد الذي جسد شخصيته الفنان الراحل محمود المليجي خلال أحداث فيلم " إنهم يسرقون عمري "، أب لفتاتين الأولى فردوس " تهاني راشد " والتي زوجها من محام يُدعى شاكر " أبو بكر عزت " وهو شخصية استغلالية مادية يحاول الوقيعة بين فردوس ووالدها وابتزازه من أجل الحصول على المال.

فيلم إنهم يسرقون عمري

أما الفتاة الصغرى قد تركت أباها مؤخرًا حيث زوجها من فتحي شاب بسيط الحال " محمد عناني "، فوجد الأب منزله خاويًا عليه وعانى كثيرًا من الوحدة، وبدلًا من ان تتقرب اليه ابنته الكبرى هي واسرتها في هذا الوقت قامت برفع قضية حجر على أبيها بالاتفاق مع شقيقتها، ولكن لأن الخير دائمًا ما ينتصر فقد خسرتا هذه القضية، وهنا وجد عبد الحميد بأن بناته قد سرقن منه عمره.

فيلم إنهم يسرقون عمري

وخلال محاولات عبد الحميد في خلق نمط حياة جديدة بعيدة عن ابنتيه، كانت ترافقه اهم سيارة أصدرت خلال فترة ثمانينات القرن الماضي، والتي حملت شعار النجمة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، اهم و اعرق شركات صناعة السيارات في العالم والتي أسسها الثلاثي الذي يرجع ابتكار او ل سيارة تعمل بمحرك وقود لهم وهم كارل بنز وجوتليب دايملر وفيلهلم مايباخ، الذين اجتمعوا لبناء هذه العلامة التجارية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العام 1926.

فيلم إنهم يسرقون عمري

وظهرت السيارة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، برفقة الفنان محمود المليجي خلال احداث فيلم " إنهم يسرقون عمري "، من الطراز الأكثر شعبية في الشوارع المصرية فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والذي اطلق عليه المصريون الكثير من الألقاب لعشقهم لهذا الطراز ولكن كان أشهر هذه الألقاب السيارة الـ"خنزيرة "، نظرًا لتشابه المقدمة الأمامية لهذه السيارة بوجه الخنزير، وهي السيارة MERCEDES BENZ W115.

فيلم إنهم يسرقون عمري

تنضم السيارة MERCEDES BENZ W115 الملقبة بالسيارة الـ " خنزيرة " إلى فئة السيارات الكلاسيكية كبيرة الحجم التي تندرج تحت إصدارات نسخ الفئة الشهيرة MERCEDES BENZ E200، وكانت قد بدأت الشركة الألمانية في طرح الطراز W115 بداية من العام 1968، حتى إصدار آخر نسخة منه في العام 1976، وقد تصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال منافسته بالسوق العالمية للسيارات.

فيلم إنهم يسرقون عمري

و كانت قد استمدت السيارة MERCEDES BENZ W115الملقبة بالسيارة الـ " خنزيرة "، قوتها من خيارين من المحركات، الأول منها مكون من 4 أسطوانات، ويأتي بسعة 2000 سي سي، والمحرك الثاني مكون من 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي، ويتصل محركيها بناقل حركة أتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، وللعلم مازالت السيارة W115، تنافس في السوق المصرية للسيارات المستعملة بمتوسط سعر يصل إلى 80 ألف جنيه، وذلك يتوقف حسب الحالة العامة للسيارة.

فيلم إنهم يسرقون عمري

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان القدير محمود المليجي بطولة فيلم إنهم يسرقون عمري مجموعة من كبار الفنانين يأتي من بينهم، مديحة يسري، شيرين، أبو بكر عزت، تهاني راشد، إلهام شاهين، محمد عناني، بدر نوفل، حافظ أمين، صالح الإسكندراني "، ومن تأليف و إخراج علي عبد الخالق، وسيناريو وحوار أحمد صالح، وتم عرض فيلم إنهم يسرقون عمري بدور العرض السينمائية لأول مرة في 1 يناير من العام 1982.